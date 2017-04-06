Bursa’da uyuşturucu operasyonu

BURSA’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram bonzai ile 55 gram kokoin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Osmangazi ilçesi’nde bazı kişilerin uyuşturucu sattıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, özel eğitimli Alfa adlı köpeğin de kullanıldığı operasyonla, zanlıların ev ve araçlarında yaptıkları aramada 3 kilo 500 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 55 gram kokoin bir miktar esrar maddesi ve ecstasy hap ele geçirdiler.

Olayla ilgili H.K., M.N., T.A. ve M.K. gözaltına alınıp haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılıp Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler.

DHA