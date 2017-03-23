Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

BURSA'da bir evde yapılan aramalarda, koltuk döşemesi altına gizlenmiş bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesinde daha önceden belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Bu baskında H.D., S.T., T.Y. ve R.K., 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 ecstasy hap ile 1,9 gram bonzai (kannabinoid) ele geçirildi. Polis, şüphelilerin ifadesinden sonra uyuştucuyu sattığı öne sürülen C.Ç.'yi de evinde yakaladı.

KOLTUK DÖŞEMESİNDE BONZAİ

C.Ç. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise koltuk döşemesi içerisine gizlenmiş 21 ecstasy hap ile 27,6 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan 5 kişiden H.D., S.T., T.Y. ve R.K ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.Ç. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA