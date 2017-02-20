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Bursa Haberi: Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 12 gözaltı
11:0920 Şubat 2017
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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 12 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 12 gözaltı

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi'nde 4 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı operasyonda 500 gram bonzai, 300 gram esrar, 5 gram eroin, 50 gram metamfetaminin yanı sıra, 2 hassas terazi, 6 bin 470 Türk lirası, 1 glock marka, 1 Sig Sauer marka, 1 Beretta marka ruhsatsız tabanca, 55 dolu tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.
Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler Y.A., H.A., E.B., C.K., B.A., E.T., M.Ü., E.K., H.Ö., A.Ş., S.O. ve K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 

 

 

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