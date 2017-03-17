Bursa’da uyuşturucudan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL’dan Bursa’daki 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına esrar ve sentetik uyuşturucu getiren Ü.K. ve İran uyruklu E.M. tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ve İran uyruklu E.M.'nin İstanbul’dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Bursa’ya 34 plakalı bir araçla getirecekleri ve 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere satacakları bilgisine ulaştı. Yeni Yalova yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, iki şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik operasyonları için eğitilen arama köpeği 'Alfa'nın da yer aldığı operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında, 322.5 metamfetamin, 1.1 gram bonzai, 2.7 gram esrar, 3 ecstasy, bir captagon adlı uyuşturucu hap, çeşitli çapta 13 mermi ele geçirildi.

Aynı olayla ilgili şüphelilerin İstanbul’daki evlerinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 10 mermi, 12.3 gram metamfetamin, 2 hassas terazi elde edildi.

Gözaltına alınan Ü.K. ile İran uyruklu E.M. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA