Bursa'da yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı

BURSA'da akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kent merkezinde, bugün saat 18.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren gök gürültülü sağanak yağmurda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Baharın gelişiyle birlikte kısa kollu kıyafetlerini giyip dışarı çıkan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için çareyi, otobüs duraklarına ve alışveriş merkezlerine sığınmakta bulundu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, zaman zaman yağmurun etkili olacağını belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

DHA