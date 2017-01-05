Bursa'da yayla yolu kapanınca çoban mahsur kaldı

BURSA’nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Başköy’de yayladaki ahırda bulunan hayvanlarına yem götüren çoban Saim Oruç, yüksekliği 2 metreye ulaşan kar yüzünden mahsur kaldı. Bir haftadır köye inemeyen Oruç'un kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol temizleme çalışması devam ediyor. Köy Muhtarı Hasan Acar, yaylada çatısı çöken ahırlarda bulunan hayvanların açlıktan telef olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Orhaneli İlçesi’ne bağlı Başköy’de oturan Saim Oruç bir hafta önce köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan ahırdaki hayvanlara yem götürdü. Saim Oruç, yoğun kar ve tipi yüzünden geri dönemedi. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığı yüzünden bir haftadır mahsur kalan Oruç'un kurtarılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.

BİR HAFTADIR MAHSUR

Çalışmalar güçlükle sürdürülürken, Başköy Muhtarı Hasan Acar kendisen telefonla ulaşan DHA muhabirine şunları söyledi:

"Köyümüzde 200'e yakın büyük ve küçükbaş hayvan 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eskibağlar ile Belenler mevkisindeki ahırlarda bakılıyor. Hayvanlara kış aylarında köyden getirilen yemler veriliyor. Çobanlık yapan Saim Oruç bir hafta önce hayvanlara yem götürdükten sonra kar ve tipi yüzünden Eskibağlar'daki ahırda bir haftadır mahsur kaldı. Yiyeceğinin bittiğini söyledi. Şarzı azaldığı için kendisi ile sürekli olarak telefon görüşmesi yapamıyoruz. Kurtarılması için büyükşehir belediyesine haber verdik. Büyükşehir güçlükle çalışmalarını sürdürüyor."

AÇLIKTAN TELEF OLMA TEHLİKESİ

Muhtar Hasan Acar Belenler ve Eskibağlar'da bulunan 200 büyük ve küçükbaş hayvan ile köylerinde baktıkları çatısı çöken ahırlarda kalan çok sayına hayvanın açlık yüzünden telef olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

DHA