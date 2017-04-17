Bursa'daki 2 cezaevinden 'hayır' çıktı

BURSA'da bulunan E Tipi ve H Tipi Cezaevi'nde, bin 616 tutuklu 5 sanıkta oy kullandı. İki cezaevinden 499 evet, bin 89 hayır oyu çıktı. 28 oy ise geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunda Bursa'daki cezaevlerindeki tutuklular da oy kullandı. E Tipi Cezaevi'nde kurulan iki sandıkta 464 evet, 252 hayır oyu çıkarken, 21 oy geçersiz sayıldı. 787'i PETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14'ü DEAŞ, 2'si MLKP ve 2'si de Hizbullah örgütlerine mensup tutukluların bulunduğu H Tipi Cezaevi'ndeki 3 sandıkta, 879 oy kullanıldı. Sandıklardan 35 evet, 837 hayır, 7 oy geçersiz sayıldı.

DHA