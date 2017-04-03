Bursa'daki terör operasyonunun helikopter görüntüleri dağıtıldı

BURSA'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik yapılan ve 30 kişinin gözaltına alındığı hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Bursa merkez ve ilçelerinde terör örgütleri ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyona helikopter desteği ve özel harekat polisleri de katıldı.

HELİKOPTER GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Operasyonda PKK, MLKP ve yasadışı örgütlerin üyesi olduğu iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, tabanca, belge ve harddisk ele geçirildi. Öte yandan yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen operasyona destek veren polis helikopterinin kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından paylaşıldı.

DHA