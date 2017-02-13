Bursalı beşizler 1 yaşında

BURSA’da Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin, geçen yıl 12 Şubat’ta dünyaya gelen beşizleri 1 yaşını doldurdu. Bebekler için ailesi evde doğum günü partisi düzenledi.

Ağrı'da 9 yıl önce evlenen Hatice- Fatih yılmaz çiftinin 5 yıl boyunca çocukları olmadı. Daha sonra tedavi ile 3 yıl önce 'Ecrin' adını verdikleri kızları dünyaya gelen Hatice Yıldız, ikinci kez anne olmak istedi. Hamile kalan Hatice Yılmaz'a, Ağrı'da muayene oldukları doktorları beşiz bebeklerinin olacağını söyledi. Doktorlar, bebeklerin doğumunun riskli olabileceğini, Ağrı'da böyle bir hastane olmadığı için daha donanımlı bir hastanede doğum yapmalarını önerdi. Yılmaz çifti bunun üzerine Bursa'ya geldi. Özel bir hastanede Hatice Yılmaz 12 Şubat 2016 yılında bir saat süren erken doğum ile 5 kız bebek dünyaya getirdi.

Kilolaları 800- 1090 gram arasında değişen bebeklerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile adı verilirken diğer kızlara da Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin adları konuldu.

EVDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Fatih ve Hatice Yılmaz çifti 1 yaşına giren beşiz bebekleri Tenzile, Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin’in üzerinde beşinin resimlerinin bulunduğu yaş pasta yaptırıp evlerini süsleyip doğum günü partisi düzenledi. Aile arasında gerçekleşen yaş günü partisinde Hatice Yılmaz duygularını şöyle dile getirdi:

"Zorluğuyla güzelliğiyle bir yılı geride bıraktık, çocuklarımın bugün birinci yaş günleri. Onlara hayırlı, uzun ve mutlu yıllar diliyorum. Daha önce bir kızım olduğu için 6 çocuk büyütmek kolay değil. Bu süre zarfında uyku sorunları yaşadım Ama çok mutluyum." Oto elektrikçisi baba Fatih Yılmaz da, "Bir yılı geride bıraktık. Önemli olan çocuklarımızın sağlıklı olması, inşallah uzun yıllar böyle sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın doğum günlerini kutlarız" diye konuştu.

DHA