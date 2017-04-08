Bursalı 'Türk Kartalı' Alpler'e yüksek menzille uçacak

BURSALI işadamı Mehmet Celal Gökçen'in satın almasının ardından büyük bir atılım gerçekleştiren 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila, özel istek üzerine hazırlanan yeni turbo motoruyla, Alpler'e daha yüksek menzille uçacak. Aquila'nın Türk patronu Mehmet Celal Gökçen artık Türk Kartalı olarak kabul edilen Aquila'nın dört ve altı kişilik modelleri için de geri sayımın başladığını açıkladı.

Bursalı sanayici ve işadamı Mehmet Celal Gökçen, otomotiv devlerine hizmet veren, otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri alanında dikkat çeken Bursalı BPlas firmasının ARGE, tasarım ve üretim noktasındaki tecrübesini Aquila ile buluşturdu. İki kişilik özel ve pilot eğitimi için kullanılan VLA(Very Light Aircraft) segmentinde ciddi bir marka olarak kabul edilen Aquila'nın, başta tasarımı olmak üzere pek çok noktasına özel dokunuşlar yaparak işe başlayan Mehmet Celal Gökçen, 100 litre normal 95 oktan benzinle bin 150 kilometre menzil gidebilen Aquila'nın, gelen talep üzerine Alp dağlarında yüksek uçuş yapabileceğini söyledi. Gökçen, kompozit yapısı, mükemmel görüş mesafesi, şık ve ergonomik tasarımı, konforu nedeniyle Aquila'yı dünyaca ünlü bir motor firmasının turbo motor uygulaması için tercih ettiğini ifade etti. Almanya'da düzenlenen AERO 2017 Fuarında yine ilgi odağı olan Aquila ailesine yeni üyelerin katılacağını da açıklayan Mehmet Celal Gökçen, kısa süre önce Almanya'da özellikle uçak sektöründe dizayn ve tasarımı üzerinde tecrübeli 45 kişilik mühendislik firmasını da bünyesine kattı. Gelecek yıl düzenlenecek fuarda dört ya da altı kişilik yeni uçak modelleri de bu bilgi ve birikimle boy gösterecek.

VLA SEGMENTİNİN MERCEDES'İ, FERRARİ'Sİ, BENTLİ'Sİ

Geçtiğimiz yıl ilk kez bir Türk uçak markası olarak katıldığı dünyanın en büyük havacılık fuarını 6 aylık sipariş talebiyle kapatan Aquila, AERO için başta Çin, Kanada,İngiltere, Fransa, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinden özel ziyaretçileri çekiyor. Satın alma taleplerinin geçtiğimiz yılı geride bıraktığını söyleyen Mehmet Celal Gökçen, gurbetçilerin gurur duyduğu Aquila'yı Alman ziyaretçilerin VLA segmentindeki uçaklarını Mercedes'e, İtalyanların Ferrari'ye, İngiliz ziyaretçilerin ise Bentli'ye benzetmelerinin kendisi için en unutulmaz anı olduğunu kaydetti. Gökçen, özellikle üzerinde Türk Bayrağı taşıyan Aquila için Türk vatandaşların her fırsatta ifade ettikleri gurur dolu cümlelerin de aynı zamanda sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

EKONOMİK UÇUŞA SAHİP

Aquila, VLA segmentinde yer alan iki kişilik eğitim ve konforlu seyahat uçağı. Panoramik ve mükemmel görüş imkanı sağlıyor, hafif kompozit yapısına sahip. 14 bin 500 fit yüksekliğe, 100 litre 95 oktan benzinle bin 150 km mesafede giden ekonomik uçuş ayrıcalığına sahip. Tüm kıtalarda geçerli olan sertifikasyona sahip, her parçası onaylı olması ile de ayrıca dikkat çekiyor.

DHA