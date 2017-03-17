Büyükçekmece İcra Dairelerinde rüşvet operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İcra Dairelerine yönelik rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında icra müdürleri ve icra memurlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

5 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Söz konusu operasyon Büyükçekmece İcra Daireleri'nde rüşvet almaverme, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için 5 ilde eş zamanlı başladı.. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında icra müdürleri ve icra memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN HER ÇEŞİT YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Emniyet yetkileri şüphelilerin ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, ihaleye katılan diğer kişileri tehdit, şantaj, darp ve haksız dava açma yoluyla yıldırma yolarını kullanan organize suç çetesi ve bu çetenin faaliyetleri doğrultusunda rüşvet alan icra müdür ve memurları olduğunu ileri sürdü.

DHA