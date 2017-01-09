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Ankara Haberi: Büyükelçi Karlov'un adı ÇSM'de yaşayacak

Büyükelçi Karlov'un adı ÇSM'de yaşayacak
14:209 Ocak 2017
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Büyükelçi Karlov'un adı ÇSM'de yaşayacak
Büyükelçi Karlov'un adı ÇSM'de yaşayacak

ÇANKAYA Belediyesi, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adını, yaşamını yitirdiği sergi salonuna verecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Karlov'un adı, sergi salonuna verilecek. Etkinliğin ardından, Büyükelçi Karlov anısına opera sanatçısı Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov'un sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

DHA

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