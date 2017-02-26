Büyükelçi Tezel: Ukrayna, Kırım konusunu daha aktif ele almalı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Rusya'nın bundan üç yıl önce ele geçirip ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası konusunun Ukrayna'da çok etkin şekilde tartışılıp incelenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Tezel, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının üçüncü yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen uluslararası bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bir “ilke planına” ihtiyacının olduğunu ve böyle bir planın sadece Kırım değil, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların devam ettiği Donbas bölgesi için de geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu şekilde plan geliştirilmesinin Ukrayna açısından faydalı olacağını belirten Tezel, böyle bir durumda, mevcut boşluğun suistimal edilmesinin de önlenmiş olacağını kaydetti. Tezel ayrıca, Kırım konusunun Ukrayna kamuoyu nezdinde aktif şekilde ele alınması ve bu konuda incelemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Üç yıl önce, 2014 yılının Şubat ayında Kiev'de Batı yanlısı kesimlerin yaptığı ihtilal, dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya kaçmak zorunda kalmıştı. İhtilalin ardından oluşan boşlukta, nüfusunun büyük kısmını etnik Ruslar'ın oluşturduğu Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda karışıklıklar başlamış ve Rusya, Şubat sonlarından itibaren Kırım'daki kilit noktaları ele geçirmeye başlamış ve Mart ayında, Kırım'da düzenlenen ve Uluslar arası toplumun tanımadığı bir referanduma dayanarak, Kırım Yarımadası'nı ilhak etmişti.

DHA