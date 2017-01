Buz faciasında ölen 2 çocuk toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle ve yürüyerek dolaşırken, buzların kırılması sonucunda suya düşerek ölen 12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan ve 11 yaşındaki arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri aynı camide kılınan cenaze namazından sonra yan yana toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7-M sınıfı öğrencisi Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencisi Ali Cantürk, buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde bisikletle ve yürüyerek dolaşırken bastıkları buz kırılınca, suya düştü. Ali Cantürk suda kaybolurken, Batuhan Gürdoğan'ın arkadaşını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Kırılan buza tutunan Batuhan'a Kentpark'ın özel güvenlik görevlisi yardıma koştu. Özel güvenlik görevlisi can simidi atarak Batuhan'ı kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakikada buza ve kendisine atılan simide tutunmaya çalışan Batuhan soğuğa dayanamayarak kendini sulara bıraktı. Batuhan Gürpınar ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cesetlerini olay yerine gelen dalgıçlar sudan çıkardı.

'YÜREĞİ ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN TABUTUN İÇİNDE'

Ölen Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk'ün okulları yasa boğuldu. Öğrenciler, ölen arkadaşları için gözyaşı döktü. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda Batuhar Gürdoğan'ın okuduğu 7-M sınıfının rehber öğretmeni olan İsmail Hilmi Akşit, Batuhan'ın olay sırasında kırılan buzda Porsuk Çayı'na düşen arkadaşı Ali Cantürk'ü kurtarmak için suya girdiğini söyledi. Batuhan'ın buzda tutunmaya çalıştığını ve bir güvenlik görevlisinin attığı can simidini tutarken aşırı soğuk nedeniyle kendini bıraktığını anlatan öğretmen Akşit şöyle konuştu:

"Batuhan etrafına neşe saçan, iletişimi, özgüveni çok yüksek, birazcık haytalığı vardı, işte hiperaktivitesi dünkü istemediğimiz olaylara neden oldu. Keşke olmayaydı. Çok üzgünüz. Kelimelerin tükendiği bir an yani. Ne desek boş. Geri gelmiyor. Yüreğimiz paramparça oldu. Teşekkür alacaktı, umutları vardı geleceğe yönelik. Kendi umutları, ailesinin umutları var. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği çok büyük olduğu için şu anda tabutun içinde. Yüreği büyük olmayan bir çocuk olsaydı zaten bunlar yaşanmayacaktı. Arkadaşını kurtarmak istediği için, arkasından atlıyor arkadaşının. Simit atılıyor, can simidi atılıyor. Yapışıyor ancak hava ve su çok soğuk olduğu için, donduğu için tutunamamış. O kadar gücü kalmamış. Başarılı bir sporcu idi. Her anlamda başarılı hayata her anlamda tutunan bir çocuk. Güleryüzlü bir çocuk. İki hafta önce doğum günüydü, bir mont almıştım ona hediye olarak. Öğrencilerim WhatsApp'tan göndermiş, gönderdikleri ta aldığım mont vardı suyun içinden çıkartılırken. Hala o mont üzerindeydi. Bir ceviz bahçemiz var onunla ticaret de yapacaktık ileride."

KURTARMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOĞUN BAKIMDA

Batuhan'ı kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisinin halen yoğun bakımda olduğunu söyleyen Akşit, "Batuhan arkadaşından bisikleti ödünç almış. İlk olarak arkadaşı suya düşmüş. Batuhan bisikletin üzerinden düştükten sonra buzun üzerine yuvarlanıyor, arkadaşını kurtarmak için can havliyle buzun içine atlıyor. Bunu gören güvenlik görevlisi de atlıyor, sonra can simidi atıyorlar, tekrar suyun içine giriyor, zaten kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisi de şu an yoğun bakımdaymış. Yani hayati tehlikesi riski büyük. Keşke oraya daha önceden bir set yapılsaydı, ilk ölüm değil orada. Belediye bir önlem alır, bir set yapar, bir levha koyar. Yani çok acı bir olay" dedi.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET İSTEDİ

Eskişehir Sebze Hali'nde çalışan Butuhan Gürdoğan'ın babası Hasan Gürdoğan da, oğlunun derslerini iyi olduğunu, önlem alınmadığı için oğlunun ve arkadaşının hayatlarını kaybettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Batuhan'ın dersleri iyiydi. Teşekkür alacaktı. Cumartesi günü bana notlarını gösterdi. Baba teşekkür alacağım dedi. Ben seni mutlu edeceğim, sen de beni mutlu et dedi. Demek ki buymuş sonu. Teşekkür alacaktı. Koşuyordu, il birinciliği vardı. Daha sonra derslerim zayıf olacak diye koşuyu bıraktı. Derslerini düzeltti teşekkür alacaktı. Belediyenin yüzünden, Büyükşehir Belediyesi'nin. Çocuğumu kaybettim. Teşekkür getireceği için bana elektrikli motosiklet al dedi. Oğlum dedim ağabeyimin çocuğu bisikletin altında kaldı, motor almam dedim. İki sene sonra taksi alalım, ben sana sürmeyi öğreteceğim dedim. Bu yaz öğretecektim" diye konuşarak gözyaşı döktü.

ALİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencileri de ölen arkadaşları Ali Cantürk'ün sırasında çeşitli yazıların olduğu kayıtları bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler Ali'nin okulun futbol takımında oynadığını ve koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Rehber öğretmen Ufuk Ermiş de Ali Cantürk'ün ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.

ÖĞLE NAMAZI KILDIKLARI CAMİDE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Ölen Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri bugün yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Gürdoğan ve Cantürk'ün cenazeleri daha sonra Gökmeydan Mahallesi'deki Gökmeydan Camii bahçesine getirilerek yan yana konuldu. Cenaze törenine ölen çocukların yakınları, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, ölen çocukların öğretmenleri, arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınları ve arkadaşları terönde gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

Öğle namazının ardından çocukların ayrı ayrı cenaze namazlarını kıldıran imam, iki çocuğun da dün öğleyin camilerine gelerek burada öğle namazını kıldıklarını belirtti. Cami imamı yetkililerin gerekli önlemlerin almasını ve daha fazla can kaybını yaşanmamasını istedi. Her iki çocuğun tabutlarına Türk bayrakları konuldu. Batuhan'ın tabutunun üzerine ayrıca Eskişehirspor atkısı bırakıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk, götürüldükleri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yanyana toprağa verildi.

Bu arada 2 çocuğun boğulduğu Porsuk Çayı'daki buzların erimeye başlandığı gözlendi. Ölen Batuhan Güpınar'ın akrabası olan Erol Külahlı, belediyenin önlem almasını istedi.

DHA