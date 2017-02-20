Buz hakemi, gizli buzda belini kırdı

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ninde (EYOF) görev alan 14 yıllık buz hakemi Engin Yücel, evinin önündeki buza basıp kayarak belini kırdı. Yıllarını buza veren Erzurumlu Yücel, "Yolda gizli buzlanma vardı. Yoksa düşmezdim" dedi.

Buz Paten Federasyonu Short Track branşında merkez hakem kurulu üyesi olan evli 3 çocuk babası Engin Yücel (41), EYOF'un ilk günü olan 13 Şubat'ta görevli olduğu maçları tamamlayıp evine doğru yola çıktı. Merkez Palandöken ilçesi, ikinci marketlerdeki evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Engin Yücel, üzeri karla kaplı buza basıp kaymasıyle belinin üzerine düştü. Yerinden kıpırdayaman Yücel'i görenler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yücel, gelen ambulansa Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde belinde kırık olduğu tespit edilen Yücel, ameliyat edildi ve beline platin takıldı.

'GİZLİ BUZ OLMASA KAYMAZDIM'

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi gören Engin Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaklaşık bir ay sonra yeniden görevinin başına dönebileceği söylenen Yücel şunları anlattı:

"EYOF'un ilk günü müçları tamamladık ve eve doğru yola çıktım. Eve az kalmışti ki ne olduğunu anlamadan yere düştüm. Belimin kırıldığını hissettim ve düştüğüm yerde kıpırdamadan sağlık ekibinin gelmesini bekledim. Başarılı bir ameliyatla belime platin takıldı. Doktorlar kısa sürede yeniden sağlığıma kavuşacağımı bildirdi. Bastığım yer gizli buz olmasa kaymazdım. Buzun üzerine hafif kar yağması beni yanılttı. Böyle bir kaza geçirip, hastaneye gelen ziyaretçilerim önce üzülüyor sonra da, 'Ya sen buzun hakemisin, nasıl kayıp düşersin' diylerek gülüyorlar. İşte olacak oluyor."

DHA