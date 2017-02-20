Buz tutan gölette boğulan çocuk toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat İlçesi'nde buz tutan gölette oynarken yüzeydeki buz tabakasının kırılması sonucu suya düşerek boğulan 9 yaşındaki Hasan Özgen'in cenazesi toprağa verildi.

Bayat'ta Hasan Özgen ile arkadaşı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ahmet Bakka, dün öğle saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalına oynamak için gitti. Yüzeyi buz tutmuş gölde oynayan çocuklar buz tabakası kırılınca suya düştü. Bakka çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, Hasan Özgen ise suya gömüldü. AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu akşam saatlerinde Hasan Özgen'in cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Hasan Özgen'in cenazesi bugün öğle vakti Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından, arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında Bayat İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA