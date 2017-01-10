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Kahramanmaraş Haberi: Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Buzdolabından uyuşturucu çıktı
10:5810 Ocak 2017
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Buzdolabından uyuşturucu çıktı
Buzdolabından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı operasyonda buzdolabının dondurucu bölümünde uyuşturucu el geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettiği 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları S.K. ve G.G.'yi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adresinde, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir kulübesinde ve aracında arama yapan polisler, buzdolabının dondurucu bölümünde yarım kilo esrar buldu.
Diğer adreslerde de 63 uyuşturucu hap ele geçiren polisin gözaltına aldığı ve sorgulamaya başladığı şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

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