BYEGM'den AP'nin Daily Sabah Gazetesi yasağına kınama

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Daily Sabah Gazetesi'ne yönelik yasak kararını kınadı.



"YASAK KARARI BASIN TARİHİNE GEÇECEK KARA BİR LEKEDİR"

BYEGM'in yaptığı açıklama şu şekilde: "Avrupa Parlamentosu'nun Hıristiyan Demokrat milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrası Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani tarafından Daily Sabah gazetesinin parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan kararı, basın tarihine geçecek kara bir lekedir. Hiçbir geçerli hukuki nedene dayanmayan bu karar, sadece Daily Sabah Gazetesi'ne ve Türk basınına değil, aynı zamanda çağdaş demokrasinin merkezi olduğunu iddia eden Avrupa'da, temel insan hakları, hoşgörü gibi kavramlara vurulmuş ağır bir darbe, Avrupa'da basın özgürlüğünün son derece zedeli olduğunu ortayan koyan bir örnektir. Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın çağdışı ve önyargılı kararını şiddetle kınıyor, bu keyfi karardan en kısa sürede dönülmesini diliyoruz."

DHA