Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Bylock Şoruşturması; 19 eski polis tutuklandı

Bylock Şoruşturması; 19 eski polis tutuklandı

11:3015 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Bylock Şoruşturması; 19 eski polis tutuklandı
Bylock Şoruşturması; 19 eski polis tutuklandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz pazartesi günü, 13 ilde yaptığı operasyonda FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı belirlendikten sonra meslekten ihraç edilen 27 eski polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski polislerin emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 26 eski polis tutuklama istemiyle mahkemeye gönderilirken 1'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eski polislerden 19'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar