ByLock'tan aranan Türk avukat Rodos'ta tutuklandı

YUNANİSTAN'ın Sömbeki (Simi) Adası yakınlarındaki kayalıklarda yakalanıp, Rodos Adası'na götürülen 27 yaşındaki, ismi açıklanmayan Türk'ün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit edildiği için hakkında yakalama kararı verilen bir avukat olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan firari erkek avukatın İsveç'in başkenti Stockholm'e gidip, sığınma talebinde bulunmayı hedeflediği öğrenildi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yayın yapan 'www.dimokratiki.gr' internet sitesinin haberine göre, Datça'nın karşısındaki Sömbeki Adası'na yarım mil mesafedeki ıssız Nimos Kayalıkları'nda, geçen 18 Nisan'da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, 27 yaşında bir Türk yakalandı. Rodos Adası'na ötürülüp, polise teslim edilen kişinin, Türkiye'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cep telefonunda ByLock programı bulunduğu tespit edildiği için hakkında yakalama kararı çıkarılan bir avukat olduğu belirlendi. Referandumun yapıldığı 16 Nisan sabahı, 2 bin 500 Euro karşılığında 'Süleyman' isminde bir kişinin kullandığı sürat teknesiyle kendisini Marmaris kıyılarından Nimos Kayalıkları'na bıraktırdığı anlaşılan firari avukatın üzerinden de çok miktarda para ve pasaportu ele geçirildi. Pasaportunda 23 Nisan 2017 tarihine kadar Shangen vizesi bulunan avukatın, İsveç'in başkenti Stockholm'e geçerek sığınma talebinde bulunmayı hedeflediği öğrenildi. Dün sevk edildiği mahkemede Yunan avukat Valisils Mpeis'in savunmasını üstlendiği firari Türk avukat, tutuklandı. Tutuklanan Türk avukatın anne, baba ve kardeşinin de Rodos'a giderek, duruşmayı takip ettikleri belirtildi. Türk avukat hakkında sadece yasa dışı yollardan Yunan adalarına girmesi nedeniyle işlem yapıldığı da haberde belirtildi.

DHA