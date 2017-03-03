Cadde ortasında tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

BURSA’nın İznik İlçesi’nde Eser A., sokak ortasında tartıştığı Engin B.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, Engin B. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında İznik Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Şehitler Parkı önünde karşılaşan Eser A. ve Engin B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran Eser A., Engin B.’ye ateş etti. İlk kurşun isabet etmeyen Eser A. kaçarak araçların arasına gizlenmeye çalıştı. Peşinden koşan Eser A., 4 el daha ateş ederek Engin B.'yi bacağından tek kurşunla yaraladı. Engin B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Eser A. kısa sürede yakalanırken, soruşturma sürüyor.

DHA