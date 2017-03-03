Caferi: “Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz”

Suriye hükümeti adına Cenevre müzakerelerine katılan Beşar el Caferi, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Türk güçlerinin topraklarımıza girmesine karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz” dedi.

Caferi konuşmasında “dış güçlerin destekledikleri evrensel terörün bulunduğu istisnasız her karış Suriye toprağının kurtarılmasına dek terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edecektir’’ diye konuştu.

Diğer yandan Suriye Arap Haber Ajansı’nın duyurduğu habere göre Beşşar el Caferi başkanlığındaki Suriye heyeti bugün, Cenevre’de BM gözetimi altında yapılan Suriyeliler arası diyalog görüşmelerinin 4. Turu kapsamında BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ile BM binasında yeniden bir araya geldi. Konuşmasında “Suriye topraklarını işgal eden Türkiye” ifadesini kullanan Caferi, Suriye ordusunun bugün Homs İlinin doğusunda yer alan Antik Palmira Kenti ve kalesinin yanı sıra Tedmur Kenti ve civarındaki tüm önemli bölgelerin IŞİD terör örgütünden kurtarıldığını da kaydetti.

Suriye hükümet heyetine yakın bir kaynak dün yaptığı açıklamada; heyetin Cenevre görüşmelerinin seyrinden rahatlık duyduğunu belirtmişti. Kaynak heyetin dün, de Mistura ile toplantısında iki gün önce kendisinden teslim aldığı ‘Suriye Arap Cumhuriyetinde Siyasi Çözümün Temel İlkeleri’ olarak adlandırılan belgeye ilişkin bir kısım düzeltme ve notları ilettiğini kaydetmişti.

DHA