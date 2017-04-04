Çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuk evi yaktı

GAZİANTEP’te, 2 yaşındaki Ece Yeşil, evde çakmakla oynarken çıkardığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşan yangında 2 yaşındaki Ece ağır yaralandı, babası Alaaddin Yeşil de dumandan zehirlendi.

Yangın, öğle saatlerinde Kayaönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatma ve Alaaddin Yeşil çifti uykudayken kızları Ece, mutfaktan aldığı çakmakla oynamaya başladı. 3 katlı evin 2’inci katında çakmakla oynayan Ece oturum odasındaki kanepeyi tutuşturdu. Kanepenin tutuşmasıyla yükselen alevler içerisinde kalarak yaralanan minik Ece, dumanların etkisiyle uyanan annesini dışarıya çıkaran babası Alaaddin Yeşil tarafından kurtarıldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında minik Ece ağır yaralanırken, babası Aladdin Yeşil dumandan etkilendi. Ece ve babası Aladdin sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan Ece’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA