Çaldıkları kıyafetleri satmak için iş yeri açmışlar

KONYA kent merkezindeki dernek, işyeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin dernekten çaldıkları kıyafetler satmak için açtıkları işyerinde bulundu. 4 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki dernek, işyeri ve evlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlattı. 10 ayrı hırsızlık olayından yaklaşık 50 bin lira değerinde kıyafet, halı, televizyon, çamaşır makinesi, akülü araba, elektrikli bisiklet, bilgisayar ve kuru sıkı tabanca çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin farklı suçlardan kaydı bulunan 36 yaşındaki İsmail P.,27 yaşındaki Recep D., 26 yaşındaki Alparslan P. ve Suriyeli Hüseyin C. olduğunu belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Çalınan eşyaların bir bölümü şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirildi. Şüphelilerin dernekten çaldıkları kıyafetler ise satmak için açtıkları işyerinde bulundu. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı..

DHA