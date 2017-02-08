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Bartın Haberi: Çaldıkları ziynet eşyalarını incelerken yakalandılar

Çaldıkları ziynet eşyalarını incelerken yakalandılar
12:488 Şubat 2017
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Çaldıkları ziynet eşyalarını incelerken yakalandılar
Çaldıkları ziynet eşyalarını incelerken yakalandılar

BARTIN'da, evden çaldıkları ziynet eşyalarını kırmızı ışıkta aracın içinde inceleyen 3 kişi, yandaki sivil polis aracındaki polislerin bunu görüp şüphelenmesi üzerine yakalandı.
Kent merkezindeki Çatmaca Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran otomobilin içindeki 3 kişinin elinde bilezikleri gören yandaki sivil polis aracında bulunan polisler durumdan şüphelendi. Polis ekibi, takip ettikleri otomobili Yukarı Çarşı mevkisinde durdurdu. Araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada 5 bilezik, 1 takı seti, 2 yüzük ve 150 TL para bulundu. Karakola götürülen şüpheliler, ziynet eşyaları ve parayı Gölbucağı Mahallesi'nde girdikleri evden çaldıklarını itiraf etti. Ziynet eşyaları, ev sahibine teslim edilirken, 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, E.E. ve H.A. adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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