Çalınan iki motosiklet yakılmış olarak bulundu

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesinde, çalınan iki motosiklet ertesi gün bir bağda yakılmış olarak bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Konak ve Ayan Mahalleleri'nden geçen 14 Mart akşamı park halindeki iki motosiklet çalındı. Motosikletleri çalınan Mustafa Özkan ve Mustafa Kuzucu, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, hırsızların yakalanması ve çalınan motosikletlerin bulunması için çalışma başlattı. Bir ihbarı değerlendiren jandarma, çalınan iki motosikleti bugün Tırazlar Mahallesi Sulama Kanalı yakınlarındaki bir üzüm bağında üstü üste konularak yakılmış olarak buldu. Jandarma, motosikleti çalan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DHA