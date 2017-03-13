Cami avlusunda cinayete tutuklama

ÇORUM’da dün tartıştığı 35 yaşındaki Ümit Taşdan’ı cami avlusunda pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki Fatih P., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'un Çepni Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Fatih P., aralarında husumet bulunan ve cami avlusunda karşılaştığı Ümit Taşdan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek Taşdan'ı olay yerinde öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Öfkeme hakim olamadım ve onu öldürdüm" dedi. Fatih P., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DHA