Cami bahçesindeki depoda ölü bulundular

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, 28 yaşındaki Cevat Kurtduman ile kadın arkadaşı 37 yaşındaki Öznur Kabakoğlu, camide depo olarak kullanılan kulübede ölü bulundu. Kurtduman ve Kabakoğlu'nun ısınmak için tenekede yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvalık Hayrettin Paşa Camisi'nde meydana geldi. Cevat Kurtduman'dan 14 günden beri haber alamayan babası, merak edip aramaya çıktı. İsmi öğrenilemeyen baba, geçen yıl Aralık ayında denetimli serbestlik uygulamasından yaralanan oğlu Cevat'ın 53 gün temizliğini yapıp cezasını tamamladığı Ayvalık Hayrettin Paşa Camisi'ne gitti. Burada depo olarak kullanılan 3 metrekarelik kulübeye giren baba, oğlu Cevat Kurtduman ile kadın arkadaşı Öznur Kabakoğlu'nu harekesiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurtduman ve Kabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede, Kurtduman ve Kabakoğlu'nun kulübede ısınmak için teneke içinde yaktıkları ateş nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nda gönderildi.

Ayvalık Müftülüğü yetkilileri, Kurtduman'ın, depo olarak kullanılan bölüme ise izinsiz olarak girdiğini bildirdi.

DHA