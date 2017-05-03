Cami imamı silahlı saldırıda yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde Fatih Camii imamı Halil Akkaya, kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısında bacaklarından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir otomobilden caddede yürüyen imam Halil Akkaya'ya pompalı tüfekle ateş açıldı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla Halil Akkaya yere yığılırken, 2 kişi olduğu belirlenen saldırganlar kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Halil Akkaya, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Halil Akkaya, polise verdiği ifadesinde gençlerin önce dini bir soru sorduklarını, cevap verdikten sonra peşinden gelip ateş ettiklerini söyledi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA