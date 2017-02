Cami önünde darbe karşıtlarına silahlı saldırı sanığına tahliye yok

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine tepki gösteren 7 kişiye tabancayla ateş edip Ali Gürsu'nun yaralanmasına neden oldukları öne sürülen 1'i tutuklu 5 sanık hakkında 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Mahkeme heyeti Metin A.'nın, tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı nisan ayına erteledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Karşıyaka Bostanlı Camisi önünde duran darbe karşıtı 7 kişiye, kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş etti. Olayda 1 kişi tabancayla yaralandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis ettiği şüpheliler Metin A. (43), Cumhur G.B. (36), Ali C. (24), Ceyhun A. (30) ve Sedat K.'yi (32) gözaltına aldı. Olay sırasında tabancayla ateş ettiği belirlenen Metin A., 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 1'i tutuklu 5 sanık hakkında 7 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesislerde Konferans Salonu'nda bugün ikinci kez görülen davaya, tutuklu yargılanan Metin A., tutuksuz sanıklar Cumhur B., Sedat K., Ceyhun A. ve Ali C. ile tarafların avukatları, müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanık Metin A. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Kasten hayati tehlike doğuracak şekilde silahla yaralama', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ile 19 yıla kadar, tutuksuz sanıklardan Ali C. hakkında 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis, diğer sanıklar Cumhur B., Sedat K. ile Ceyhun A.'nın ise 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Kerem Mentek, “Cami yakında restoranım var. WhatsApp'tan, camiye saldırı olduğu yönünde çağrı üzerine gittim. Gittiğimde olay yoktu. Kimlerin saldırdığını ve ateş ettiğini de görmedim. Restoran çalışanlarına sela okunmasını engelleyenler kim diye sordum. Bana parktan olmadığını söylediler" dedi. Tutuklu sanık Metin A.'nın avukatı Aşkın Volkan Eriş, “Müvekkilinin evinde bulunan 1 doların düğünlerde yerlere atılıyor. Evinde başka ülkelere ait paralar da bulundu. FETÖ üyeliğine dair delil yok. ByLock olmadığı da sabit. Bu dava basit bir yaralama davası. İddianın gerçek olmadığı din görevlisinin ifadesi ile de sabit. Bu nedenle tahliyesine karar verilsin" dedi. Mahkeme heyeti talepler için kısa bir ara verdi. Aranın ardından heyet, sanık Metin A.'nın, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

DHA