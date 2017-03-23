Cami temizlik işçilerine kura şoku

ADANA'daki camilerin temizlik ve bakımını yapmak için işe alınan 350 kişi, atama kurasında evlerine kilometrelerce uzak ya da faarklı ilçelerdeki camiler çıkınca şoke oldu.

Adana İl Müftülüğü, camilerin temizlik ve bakım işlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR'dan sözleşmeli 350 personel talep etti. Duyuru üzerine İŞKUR'a 3 bin 500 kişi başvurdu. Kura ile 350 kişi belirlendi, yapılan ayrı bir kura ile de bunların görev yerleri belirlendi. Ancak çoğu merkez ilçelerde oturan ve çoğu kadın olan işçiler, evlerine çok uzak ilçe camilerine atanınca, Müftülük önünde toplanıp, durumun düzeltilmesi için eylem yaptı. Asgari ücretli çalışacaklarını söyleyen işçiler, "Çalışacağımız camiler oturduğumuz adreslerden çok uzak yerler. Alacağımız maaş 1400 lira, yol ve yemek için yapacağımız masraf 1200-1300 lirayı bulacak. Önceliği kendi ilçelerimizdeki camilere vermeleri gerekirken, uzak yerlere gitmemiz isteniyor. Kuranın iptal edilerek yakın camilerde görevlendirilmek istiyoruz" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan bir kadın işçi, kurada 80 kilometre uzaklıktaki Yumurtalık İlçesi'ndeki bir caminin çıktığını belirterek, "Ben 2 çocuk annesi bir kadınım. Sabah 08.00'de mesaiye başlamam gerekiyor. Evden çıkıp, önce şehir merkezine geleceğim, ikinci minibüs ile otogara oradan da Yumurtalık İlçesi'ne gitmem gerekiyor. Yani 3 araç değiştireceğim. İlçeden sonra başka araçla mahalle camisine gidilip gidilmeyeceğini de bilmiyorum. Bu nasıl olacak" diye konuştu.

Bir işçi de merkez Sarıçam İlçesi'nden kendine 145 kilometre uzaklıktaki Pozantı İlçesi'ndeki bir caminin kurada çıktığını belirerek, evine yakın camide görevlendirme yapılmasını istediklerini söyledi.

DHA