Camicemevi projesine yönelik iddianame düzenlendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 yılında temeli atılan ve açılışına bazı siyasilerinde katıldığı Mamak Tuzluçayır'daki cami-cemevi projesinde yer olan 5 kişi hakkında, örgütün amacına yönelik faaliyette bulundukları gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Projeye destek olan ve açılışına katılan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. İzzettin Doğan'ın tanık olarak yer aldığı iddianamede, 5 şüphelinin, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Serdar Coşkun tarafından düzenlenen iddianamede, FETÖ'nün 'senkretik' din ve mezhep anlayışının bir sonucu olarak dinler arası diyalog ve mezhepler arası diyalog projeleri yürüttüğü, örgütün amacına hizmet ettiği için sözde hoşgörü ve barışsever gibi kendini göstermek ve kabul görmek için bu şekilde davrandığı, Ankara Mamak Tuzluçayır'da inşa edilen cami-cemevi projesinin de örgütün bu amacına yönelik bir faaliyet olduğu yer aldı. İddianamede ayrıca bazı Alevi dernek ve vakıflarının kurulmasında FETÖ'nün rol oynadığı belirtildi.

PROJE YEDİBELA SÜLEYMAN TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLDİ

Projenin, FETÖ'nün yargıdaki Alevi İmamı olan 'Yidebela Süleyman' olarak bilinen Süleyman Uysal tarafından hayata geçirildiğinin anlatıldığı iddianamede, Uysal'ın sadece yargıdaki değil devlet kadrolarından, sivil toplum kuruluşlarına her kesimdeki Alevilerle ilgilendiği ve örgütün Alevilik politikalarını belirleyip uyguladığı anlatıldı. İddianamede, Uysal'ın örgütün alevi politikasının belirlenmesinde en etkili isim olduğu ve aynı zamanda alevi kuruluşlarını da cemaate bakış konusunda etkilemeye çalışan bir strateji yürüttüğü belirtilerek, "Uysal Ankara Mamak'taki cami-cemevi projesine öncülük etmiş ve proje örgüte yakın medya organlarında kamuoyuna tanıtılmıştı" denildi.

İZZETTİN DOĞAN TANIK OLARAK YER ALDI

İddianamede tanık olarak yer olan Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ın ifadesinde; Fetullah Gülen'i ABD'ye gitmeden önce tanıdığını, grubundan gelen aracıları ile randevu talep ettiğini ve kendisi ile birkaç defa görüşme yaptığını söylediği belirtilerek, Doğan'ın, Fetullah Gülen örgütünün Alevi vatandaşların kurdukları STK'lar üzerinde çalışmaları ve STK'ları ele geçirerek Alevi topluluk üzerinde etkin olmaya çalışmış olabileceğini söylediği belirtildi.

FETULLAH GÜLEN'İN SELAMINI GETİRİRDİ

Doğan'ın, Süleyman Uysal'ı da yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığını söylediği, zaman zaman kendisini ziyarete geldiğini ve Fetullah Gülen'in selamını getirdiğini söylediği anlatılarak, Doğan'ın görüşmelerin cami-cemevi projesi dönemine kadar da devam ettiğini, ancak bu şahsın Fetullah Gülen grubu içerisindeki konumunun ne olduğunu bilemediğini söylediği anlatıldı.

PROJE İNANÇ GRUPLARINI BİRLEŞTİRMEK YERİNE ÇATIŞMA VE KAOS ÇIKARDI

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütünün toplumun her kesimine sızıp yönetimi altına alma stratejisi uyguladığı, örgütün hedef kitlelerinden birinin de Türkiye Cumhuriyetinin Alevi İslam inancına sahip vatandaşları olduğu, örgüt lideri ve diğer yöneticilerinin bu stratejiye uygun olarak dinler arası diyalog benzeri mezhepler arası cami-cemevi projesi başlattığının anlatıldığı iddianamede, kamuoyunda projenin FETÖ tarafından açıkça üstlenildiğinin bilindiği, projenin farklı iki inancı benimseyen kesimler tarafından kabul görmediği ve nefretle karşılandığı, projenin başlamasından itibaren çeşitli protesto gösterileri yapıldığı, kişi ve mallara cebir şiddet uygulandığı, farklı inanç gruplarını birleştirmek yerine çatışma ve kaos çıkardığı, projenin Fetullah Gülen'in ve örgütünün sözde barışçı kişiliğinin reklamı dışında kimseye faydası dokunmadığı ileri sürüldü.

PROJENİN GİDERLERİNİ FETÖ GİZLİCE KARŞILADI

İddianamede yer olan 5 şüphelinin, FETÖ'nün cami-cemevi projesinin hayata geçirilmesi için Hacı Bektaşi Veli Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfını, 25 Aralık 2012 günü kurdukları, bu vakfın Büyükkoyuncu Hizmet Vakfından Ankara Mamak Tuzluçayır'daki araziyi bağış yoluyla devraldığı, arsa üzerine şüphelilerin yöneticisi olduğu vakfın cami ve cemevi inşa ettirmeye başladığı anlatıldı. Daha sonra yıkım kararı verilen projenin Fetullah Gülen'in isteği üzerine Alevilerden sorumlu imam Süleyman Uysal ve yardımcısı Ziya Demirel tarafından organize edildiği, Cem Vakfı başkanı tanık İzzettin Doğan ve Ankara Şube Başkanı Şahin Akıncı'nın bu işe ikna edildiği, FETÖ'nün cami-cemevi projesinin giderlerini gizlice karşıladığı, örgütün arsa temin ettiği ve inşaat için gerekli finans kaynağı sağladığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin doğrudan hiyerarşiye dahil FETÖ üyesi olmadıkları, ancak FETÖ'nün cami-cemevi projesi içerisinde yer alarak bu örgütün stratejik amacına hizmet ettikleri, şüphelilerin örgütün Alevi inancına sahip vatandaşlar üzerinde etkinlik kurması faaliyeti içerisinde kasten yer alarak örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden şüpheli durumunda oldukları belirtilerek 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

DHA