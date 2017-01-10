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İstanbul Haberi: Camideki tente çökmesinde bilanço: 1 ölü 40 yaralı

Camideki tente çökmesinde bilanço: 1 ölü 40 yaralı
19:0110 Ocak 2017
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Camideki tente çökmesinde bilanço: 1 ölü 40 yaralı
Camideki tente çökmesinde bilanço: 1 ölü 40 yaralı

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Bakırköy ilçesi Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazının kılınması sırasında, avluda bulunan tentenin, üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle çöktüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu elim kaza nedeniyle 4’ü ağır olmak üzere 40 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 14 vatandaşımız taburcu olmuş, 26 vatandaşımızın ise tedavilerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

DHA

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