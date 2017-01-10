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Şanlıurfa Haberi: Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
10:5610 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, bir kişinin camiden ayakkabı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah namazı sırasında Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Gülabibey Cami'sinde meydana geldi. Camiye gelen bir kişi, pencereden kontrol ettiği ve cemaatin namaz kıldığını anladıktan sonra numarasına baktığı ve kontrol ettiği bir ayakkabıyı montunun içine koyarak ayrıldı. Kısa süre sonra camiye tekrar dönen şüpheli; ikinci bir ayakkabıyı daha aynı yöntemle çaldı. Namazın ardından dışarı çıkan iki kişi ayakkabılarının çalındığını fark edince durumu cami görevlilerine iletti. İncelenen güvenlik kamerasından hırsızlığın anlaşılması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri de güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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