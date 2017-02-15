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Konya Haberi: Caminin çatısı alev alev yandı

Caminin çatısı alev alev yandı
22:3015 Şubat 2017
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Caminin çatısı alev alev yandı
Caminin çatısı alev alev yandı

KONYA'da bir caminin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, büyük hasar gördü.
Merkez Selçuklu İlçesi Selçuk Mahallesi Zencefil Sokak'ta bulunan Şükrü Ersoy Camii'nde bugün saat 20.10 sıralarında yangın çıktı. Cemaatin yatsı namazını kıldıktan kısa süre sonra çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çatıyı saran yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat sonra söndürdü. Yangında caminin çatısı, büyük hasar gördü.
Elektrik arızası nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 

DHA

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