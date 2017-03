Can erik üreticinin yüzünü güldürüyor

ANTALYA'nın Aksu İlçesi'ndeki 2 dönüm serada 'örtü altı can erik' üretimi yapan çifti Cengiz Avcı, kilosunu 250 TL'den sattığı eriğin yüz güldürdüğünü söyledi. Soğuk geçen kış ayları, erik üretimindeki verimi artırırken, seraya kadar gelip erik almak isteyenler ise hamileler ve eşleri oluyor.

Aksu İlçesi'nde ilk turfanda erik serasını 6 yıl önce kuran Cengiz Avcı, 2 bin metrekarelik serada 200 ağaçla yaptığı üretimin bu yılki ilk hasadını 28 Şubat'ta aldı. İlk hasadında kilosu 300 TL'den satılan erik, bugün kilosu 250 TL'den 100'er gramlık paketler halinde satılıyor. Serasında 200 can erik, 15 de tozlayıcı erik ağacı olan üretici Cengiz Avcı, "İlk hasada 28 Şubat'ta başladık. Mersin ve Silifke'de görmüştüm. Ancak Antalya'da biz daha teknik bilgilerle bu serayı kurduk ve örtüaltı can erik hasadını çok daha erkene, 15 gün öncesine çektik. Bu yıl rekor kırdık ve 28 Şubat'ta ilk hasadı yaptık" dedi.

DIŞ PAZAR BÜYÜK İSTİYOR

Şu anda iç pazarda İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlere erik gönderdiğini, dış pazarda ise İsviçre ve İngiltere'ye satış yaptığını belirten Avcı, "Dış pazar, daha çok ürün biraz daha irileştiğinde istiyor. Şu anda İsviçre ve İngiltere'ye 30 kilogram gönderdik. Yurtdışına uçak partisi olursa, çağla ile birlikte gidiyor. İç pazarda ise 100'er gramlık paketler halinde büyükşehirlere gönderiyoruz" diye konuştu.

"SOĞUK HAVA VERİMİ ARTIRDI"

Erik hasadının nisan ayına kadar sürdüğünü belirten Cengiz Avcı, şöyle konuştu:

"Ağaçlarımız 6 yaşında. 4'üncü yıldan sonra hasata başladık ama en iyi verime bu yıl ulaştık. Erik, soğuklama ihtiyacı çok olan bir ağaç. En az 400- 500 saat soğuklama ihtiyacı var. Antalya'da bu yıl havalar sert gittiği için bu yıl ilk defa iyi vrem aldık ve yaptığımız biyolojik uygulamalar sayesinde hasadı daha erkene çektik."

Eriğin yurt dışı pazarındaki talebine bakıldığında vatandaşlarının gelir durumu iyi olan ülkelerin talep ettiğini belirten Avcı, bu yılki beklentisinin toplam 400 kilogram erik hasadı olduğunu söyledi.

Serada eşine yardım eden Müzehher Avcı ise ailecek günde 3 saat çalıştıklarını söyledi. Bu sene ürünün çok güzel ve verimli olduğunu belirten Avcı, "Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara gönderdiğimiz gibi seramıza kadar gelip erik almak isteyenler de çok oluyor. Özellikle hamile kadınlar ve eşleri bizi buluyor. Hatta aşeren bazı kadınlar, seradaki ağaçlardan kopardıkları erikleri burada yiyor" dedi.

