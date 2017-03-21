Çanak peyniri Yozgat adına tescillendi

YOZGAT’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan çanak peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Yozgat adına tescillendi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın yiyecek ve içecek alnında kendine özgü bir takım ürünlerinin bulunduğunu, bu ürünlerin kaybolup gitmemesi veya başkaları tarafından sahiplenilmemesi maksadıyla bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Arslan, "Bu çalışmalar neticesinde daha önce parmak çörek ve arabaşı, Yozgat adına tescillenmişti. Şimdi de çanak peyniri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 15 Mart itibariyle Yozgat adına tescillendi" dedi. Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler ve Kahvaltı Evi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Arslan, "Belediye olarak Yozgat’ın tanıtımına yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu tescil işleminin ardından çanak peyniri de Yozgat ile birlikte anılacak. Son derece önemli bir lezzet. Bu lezzetin Yozgat ile birlikte anılacak olması da bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

Yozgat çanak peynirinin üretimi konusunda da tescil işlemiyle birlikte bir standart getirileceğini ifade eden Başkan Arslan, belediye olarak çanak peynirinin satışına Yerel Ürünler Mağazası'nda devam edeceklerini ekledi.

DHA