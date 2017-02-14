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Çanakkale Haberi: Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor
17:4914 Şubat 2017
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Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor
Çanakkale Ayvacık'ta artçılar devam ediyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi merkez üssü olan deprem fırtınası, artçı sarsıntılar ile sürüyor. Bugün de bölgede 50 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
Ayvacık İlçesinde geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar bölgede bazı köylerde yapılarda hasara yol açmıştı. Bugüne kadar bölgede üçü 5.3, biri 5.2 ve biri de 5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bugüne kadar ise Ayvacık ilçesinin Gülpınar, Yukarıköy, Behram, Taşpınar, Tuzla, Koruoba, Babakale, Kösedere, Kocaköy, Taşağıl ve Koyunevi köyleri merkez üssü olan sarsıntıların sayısı bine yaklaştı. Son olarak bugün saat 17.00'ye kadar büyüklükleri 2 ile 3.3 arasında değişen 50 artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

 

DHA

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