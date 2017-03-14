Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan boş geçiş yapan 195 metre uzunluğundaki Panama bayraklı canlı hayvan taşıma gemisi 'Almawashi', Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünde makine arızası yaptı. Sürüklenmemek için demir atan gemi, römorkör tarafından Karanlık Liman'a çekilecek.

İzmir'den Tuzla'ya giden 30 bin 495 groston ağırlığındaki gemi, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 23.30 sıralarında Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazının önüne geldiğinde makine arızası yaptı. Duran gemi, sürüklenmemek için hemen demir attı. Kaptan telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) durumu bildirdi. Güvenlik amacıyla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler, makine arızası nedeniyle Kuzey yönlü trafik hattında duran gemi konusunda bilgilendirilerek, dikkatli seyretmeleri istendi.

Gemi kaptanı, tespit edilen makine arızasının tamirinin uzun süreceğini bildirmesi üzerine, geminin güvenli bölgeye çekilmesi için plan yapıldı. Boş hayvan gemisinin büyük ve ağır tonajlı olması nedeniyle bölgeye 'Kurtarma-9' römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman mevkiine çekilerek demirletilecek. Geminin makine arızasını gidermesi ardından yapılacak sörvey kontrolü sonrası yoluna devam etmesine izin verilecek.

DHA