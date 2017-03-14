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İzmir Haberi: Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı (2)

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı (2)
10:2414 Mart 2017
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı (2)
Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı (2)

GEMİ LİMANA ÇEKİLDİ
Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yapan 195 metre uzunluğundaki Panama bayraklı, canlı hayvan taşıma gemisi 'Almawashi', römorkörle Karanlık Liman'a çekildi.
İzmir'den Tuzla'ya giden, 30 bin 495 groston ağırlığında ve 195 metre uzunluğundaki Panama bayraklı canlı hayvan taşıma gemisi 'Almawashi', dün akşam, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünde makine arızası yaptı. Sürüklenmemek için demir atan gemi, römorkörle Karanlık Liman'a çekildi. Geminin makine arızasını gidermesinin ardından yapılacak sörvey kontrolü sonrası yoluna devam etmesine izin verilecek.

DHA

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