Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü, coşkuyla kutlanıyor (5)

ABİDEDE GURURLU VE HÜZÜNLÜ KUTLAMA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamaları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri, kent merkezindeki 18 Mart Stadyumu'ndaki programın ardından, Gelibolu Yarımadası Hisarlıktepe Mevkii'ndeki Çanakkale Şehitleri Abidesi'nde devam etti. Şehitlikteki törende, askerler sıkı güvenlik önlemleri aldı. Tören alanına girişlerde, sıkı arama yapıldı. Eşyalar xray cihazından geçirildi. Çevresinde özel ekipmanlı askeri araçların bulunduğu kutlama alanına izinli kişiler haricinde kimsenin girmesine izin verilmedi.

KÜLLİYEDEKİ ÜNİFORMALI ASKERLER, İLK KEZ TÖRENLERDE

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamalarında ilkler de yaşandı. Kutlamanın yapıldığı alanın, Şehitler Anıtı'nın bulunduğu yönüne iki dev ekran kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı törenlere katılan, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de yine buradaki kutlamalara ilk kez katıldı. Tarihi kıyafetler içerisinde, temsil ettikleri Türk devletinin bayraklarını tutan askerler, Şehitler Abidesi'nin önünde konuşmaların yapıldığı kürsünün sağ ve sol bölümlerinde durdu.

TÖREN ALANINA İLK GELEN GENELKURMAY BAŞKANI OLDU

Davetliler ve protokol üyeleri için karşılıklı iki portatif tribünün kurulduğu tören alanına ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile geldi. Orgeneral Hulusi Akar, burada silah arkadaşlarını ve portatif tribünlerdeki özel davetlileri, gazileri selamladı. Törenin başlangıcına kadar, burada bulunan askeri bando da marşlar çaldı. Protokol üyelerinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle tören alanına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu helikopterin yarattığı hava akımından kendisini bekleyenler de etkilendi.

KURTULMUŞ ÇİFTİ, ZOR ANLAR YAŞADI

Alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa süre önce gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, helikopterden inip yürümeye başladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri piste indi. Helikopterin inişi sırasında oluşturduğu güçlü hava akımı, Kurtulmuş çifti ile Bakan Avcı'ya zor anlar yaşattı. Kurtulmuş çifti yere doğru çökerken, Bakan Avcı da öne doğru eğildi. Bu sırada yardımlarına korumalar koşup, kollarından tutarak destek oldu.

SÜVARİLERLE SOHBET ETTİ

Pistten tören alanına yaya olarak geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada atlı süvari birliğinde görevli askerlerle sohbet etti, atların cinsini sordu. Süvari askerlerinden Hollanda yanıtını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gülümsedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra törenlere, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Gençlik ve Spor bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, parti yöneticileri, milletvekilleri ile yabancı askeri yetkililer katıldı.

ŞEHİTLERİNE KOŞTULAR

Şehitlikteki tören, anıta Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın çelenk koymasıyla başladı. Ardından Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, tarihi kıyafetler içerisindeki, tarihteki Türk devletlerini temsil eden askerlerden birisi baygınlık geçirdi. Cumhurbaşkanlığı korumaları ile sağlık ekipleri bayılan askere müdahale etti. Protokoldeki yerinden kalkıp askerin bulunduğu yere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bilgi aldı. Ardından askerin saglık durumunu merak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan konuştu. Daha sonra kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale zaferi, milletimizin dayanışma ruhunu bir ve beraber olduğunda, nasıl üstesinden geçtiğini göstermiştir. Bugün de Çanakkale ruhunu koruyacağını göstermiştir. Fedakarlıkla mücadele etmiştir. Bunun için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuştur. 2014 yılından itibaren tarihi alanda hızla tarihi restorasyonlar başlamış, aynı zamanda alanın bakımında önemli mesafe kaydedildi" dedi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM DA KONUŞTU

Ardından ise Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Her yıl Çanakkale'de milletimizin tarihteki şanlı sayfayı okumak için yeniden istiklal aşkımız yaşamak için bir araya geliyoruz. 102 yıl önce bu topraklarda, kahramanlık destanı olarak yazılan şanlı istiklal mücadelesi oldu. Bu topraklar bir coğrafya parçası olmaktan çıkmış. Ya istiklal ya ölüm kararını yüreğinde vermiş, canını feda etmiş bu millet şanlı bir zafer değil, aynı zamanda geleceğini de kazandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller olarak bize bırakılan şanlı tarihi heyecanla, sadakatle geleceğe taşıyoruz ne zamana dara düşsek aynı ruh, aynı heyecanlı yerimizden kalkıyor bütün sıkıntıları bertaraf ederek dimdik ayağa kalkıyoruz. Şehit kanıyla sulanan bu topraklarda, geçmişte aldığımız mirası, gelecek kuşaklara torunlara taşımak için bir kez daha söz veriyoruz. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ayakta kalmanın tek yolunun güçlü olmaktan geçtiği acımasız bir dünyada olduğumuzu biliyoruz. İstiklali, emekle, alın teriyle, bilgiyle, üretimle, yatırımla korunabileceği dönemde tarihimize yaraşır bir seviyeye ulaşmanı mücadelesini veriyoruz. Allaha şükürler olsun Türkiye bugün ekonomik olarak daha güçlüdür. Bir yandan geçmişte elde edilen kazanımları kalıcı yapmak için çalışırken, bir yandan insanımıza yeni yeni eserler koymaya devam ediyoruz. Çünkü bizim iki büyük hayalimiz var. Birisi milleti mutluluğu, diğeri ülkenin refahı geleceği. Gece demeden gündüz demen hep birlikte çalışıyoruz. Gelişme yolunda ilerliyor, önemli mesafeler alıyoruz."

'TARİHİ OLAYA DA ŞAHİTLİK ETTİK'

Çanakkale'nin tarihi bir olaya da şahitlik ettiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihi bir olaya da şahitlik ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken, Çanakkale geçilmez diyerek yedi düvele burayı mezar yapan şehitlerimizin anısını yaşatacağız. Her kuruşu doğru yerde harcamak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Hassasiyetimizden asla şüphe edilmemeli. 102 yıl önce Çanakkale'de destan yazan yiğitler, sadece 81 ilimizden gelmediler. Aynı zamanda Bağdat'tan, Şam'dan, Kerkük'ten, Filistin'den, Rumeli'den, Üsküp'ten, Kosova'dan, Kafkaslardan kopup geldiler. Siperlerde omuz omuza birlikte mücadele ettiler. Şimdi de bu şehitlikte yan yana yatıyorlar. Onları nesilleri bugünde aynı şekilde kardeştir. Onları arasına fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizi çatışmaya, nefrete sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Barışa dostluğa kardeşliğe önem veriyoruz. Milletimizin birliği beraberliği daim olacak. 15 Temmuza da verilen istikbal mücadelesi, 16 Nisan'da taçlanmış olacak" dedi.

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Tören, Kuran okunup, dua edilmesiyle sona erdi. Törenin bitmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler, basına kapalı olarak şehitlik defterini imzaladı, şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemeden anıttan ayrıldı. Tören alanında kalan davetliler ise körfeze bakan seyir bölgesindeki portatif tribüne geçti. Burada, Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösterileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları ve törene katılanlar ilgiyle izledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı, gemiler de saygı geçişi yaptı.

Taylan YILDIRIM – Burak GEZEN / ÇANAKKALE (DHA)

DHA