Çanakkale gezisine giden yaşlıların bulunduğu midibüs devrildi 23 yaralı

ÇANAKKALE gezisine giden yaşlıların bulunduğu midibüsün Bolu'da bariyere çarparak devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Yumrukaya Mevkii'nde meydana geldi. Çankırı'dan yola çıkarak Ankara'dan İstanbul yönüne giden 53 yaşındaki Bayram Başkara yönetimindeki 18 LC 956 plakalı içerisinde 27 yolcunun bulunduğu midibüs, yol yapım çalışmasının bulunduğu alanda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda 112 Acil, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslara taşındı.

Kazada midibüste bulunan Halil Kayabaşı, Satı Arslan, İmran Sert, Naime Mülayim, İsmail Codura, Fatma Codura, Remziye Harmancı, Şerife Harmancı, Şengül Şahin, Sündüs Güler, İsmail Arıkan, Sevim Çiçek, Memnune Demirbaş, Susam Kaya, Arif Çiçek, İdris Güler, Mustafa Kaya, Osman Yaman, Merve Yörük, Zeliha Yaman, Döndü Sert, Sakine Keçeli ve Meliha Sert yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. Araç sürücüsü Başkara kazayı yara almadan atlattı.

Midibüste bulunan yaşlıların Çankırı'dan Çanakkale gezisine gittikleri ifade edilirken soruşturma başlatıldı.

DHA