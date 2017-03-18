Çanakkale şehitleri anıldı

SAMSUN'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende duygulanan şehit babası 71 yaşındaki Hüseyin Şengül, Vali İbrahim Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü.

Samsun'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle ilk olarak Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından askerler şehitlikte saygı atışı yaptı.

Vali İbrahim Şahin'in şeref defterini imzalaması ardından şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. Bu sırada 26 Şubat 2015 günü Afganistan'daki bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Adem Şengül'ün mezarı başında bekleyen babası Hüseyin Şengül gözyaşlarına hakim olamayıp Vali İbrahim Şahin'e sarılarak ağladı. Törene katılan heyet ardından aynı mezarlıkta bulunan polis şehitliği ile Asri Mezarlığı'nda şehitliği de ziyaret etti.

Şehitlikteki törenlerin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Çanakkale savaşını anlatan ların sergilendiği 'Biz Değil miydik' adlı resim sergisi açıldı. AKM'de düzenlenen tören öncesi de saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı öğrenciler tarafından işaret diliyle de okundu. Törende konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, "Çanakkale savaşı birinci dünya savaşının seyrini değiştiren tarihte 'Çanakkale Geçilmez' sözü ile yerini almış büyük bir bağımsızlık mücadelesi destanıdır" dedi.

Konuşma ardından 1915 ruhunu yansıtan belgesel sunuldu. Tören Atakum Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Dünden bugüne Çanakkale ruhu' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrenciler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesini de canlandırıldı.

DHA