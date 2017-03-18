Çanakkale şehitleri için 259 hatİm okundu

NEVŞEHİR İl Müftülüğü tarafından 250 bin hatmi şerif, kampanyası çerçevesinde il genelinde okunan 259 hatimler okundu dua yapıldı. Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Sabah namazından önce Kurşunlu Camii'ndeki hatim şerif duasına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Alay Komutanı Jandarma kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Emniyet müdürü Mehmet Artunay, Müftü Yakup Öztürk,daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. İl müftüsü Yakup Öztürk, 102 yıl önce Çanakkale’de ve 15 Temmuz'da şehit olanlar için yapılan duaya katılanlara teşekkür ederek Öztürk şöyle konuştu:

"Şehitlerimize vefa için dua için şu mübarek mekan ve camide bizleri buluşturdu ve şu ın içinde yer almamızı nasip eyledi rabbimize şükrediyoruz,Hava şartlarından dolayı endişelendik.Şükürler olsun camiimizi doldur dudunuz.Bundan 102 sene evvel 18 Martta ne oldu.Ecdadımız çocuk demeden çoluk demeden,genç demeden yaşlı demeden,kadın demeden erkek demeden Çanakkale’ye koştu,ve Çanakkale’de bir destan yazdı.O destan kalemle yazılmadı, mürekkeple yazılmadı,kan ile yazıldı can ile yazıldı kanlarını canlarını ile yazıldı ve canlarını kanlarını feda ettiler,ama sancağı düşürmediler.Bayrağı düşürmediler,Çanakkale geçilmez dediler mühür vurdular ruhları şaad olsun rabbim makamlarını , mekanlarını cennet eylesin tüm Çanakkale şehirlerimizi rahmet ve şükran ile anıyoruz 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle anıyoruz."

Cami çıkışında Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Cömaata sıcak çorba dağıttı.

DHA