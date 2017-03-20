Çanakkale Zaferi anısına öğrencilere üzüm hoşafı

SİVAS'taki Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) tarafından, '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 102'nci yıldönümü nedeniyle üzüm hoşafı dağıtıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) bünyesinde faaliyet gösteren CÜDER, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle merkezi kafeterya önünde toplandı. Yaklaşık 50 kişilik grup adına basın bildirisini okuyan CÜDER Sivas Şubesi Başkanı Ahmet Emin Şimşek, şöyle dedi:

"Çanakkale, Türk, Kürt, Arap, Fars, Malay, Habeş, Arnavut, Boşnak, Çeçen, Afgan topyekün bir ümmetin müdafasıdır. Irkçı ve bölgesel bir yaklaşım ile Çanakkale ruhunu anlamak mümkün değildir. Çanakkale'deki ruh ne muhafakazardır ne de milliyetçidir. Çanakkale'deki ruh milli görüş ruhudur. Çanakkale zaferinin üzerinden 102 yıl geçse de milli görüşçü gençler Çanakkale ruhunu bu topraklarda temsil etmeyi devam ettirecek ve bu ruhla da hakkı üstün tutan yeni bir dünyayı kuracaklardır. Bizler, cephanede tek gıdası iman olan bir ceddin nesli olarak, cephede hiçbir şey yemeden, şekeri bulamadıkları için üzüm ve su ile yaptıkları hoşafı içerek hayata tutunan şanlı ecdadımızı temsilen tüm öğrenci arkadaşlarımıza hoşaf dağıttık."

Etkinlikte 500 kişiye hoşaf dağıtıldı.

DHA