Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'de Çanakkale Zaferi’nin 102'nci yıldönümü kutlanırken Şehitler Günü törenlerle kutlandı.

İlk tören Şehitler Parkı’nda düzenlendi. Buradaki törende Vali İlhami Aktaşr Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malülleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Şehitler Parkı'nda Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden bir tören, 1 manga askerin saygı atışı yapması ile sona erdi. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlamalarına Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yanı sıra, daire müdürleri ile çok sayıda şehit ailesi ve öğrenci ile askeri erkanın katıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Çanakkale Zaferi’nin 102'nci yıldönümü ve Şehitler Günü anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve Şehitler Günü etkinliklerine daha sonra Nevşehir Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hasan Kılınçcı ve öğrencilerinın hazırladığı programla devam edildi. Oldukça duygusal anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, kompozisyon, şiir ve türkülerle Çanakkale Zaferinin ruhunu, sahneye yansıttı.

DHA