Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl programı açıklandı

ÇANAKKALE Valiliği, 12-18 Mart tarihleri arasında 'Zafer Haftası' olarak kutlanacak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü programını açıkladı. Kahraman Mehmetçiğin 102 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yıldönümü, Türkiye'nin dört yanından gelenlerin katılımıyla kentte bir kez daha kutlanacak.

Yıldönümü etkinlikleri, 13 Mart Pazartesi günü Çimenlik Kalesi'nde açılış töreniyle başlayacak. Buradaki resmi törende, açılış konuşmalarının ardından halk yürüyüşü ve koşusu yapılacak. Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerden alınacak kutsal toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Ankara'ya götürülmek üzere atletlere teslim edilecek. Hafta boyunca, sergi, gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 18 Mart günü ise resmi program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 18 Mart Stadyumu'nda bir tören düzenlenecek. TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen altın madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayacak olan tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesiyle sürecek. Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yapacak. Buradaki törenler, resmi geçit töreniyle sona erecek.

18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesinde devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sembolik şehitlikte ve eş zamanlı olarak gerçek şehitliklerde Kuran-ı Kerim okunacak. Denizde gemi geçişi ve sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisiyle devam edecek olan törenler, Şehitlik defterinin imzalanması, Şehitliklere karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Sergisinin gezilmesi ile sona erecek.

18 Mart törenlerinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle, bu yıl fener alayı, konser ve benzeri etkinlikler, 19 Mart günü yapılacak.

DHA