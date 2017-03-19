Çanakkale Zaferi'nin şehit ve gazileri Kağıthane'de bir dizi etkinlikle anıldı

KAĞITHANE Belediyesi 102 yıl önce Çanakkale’de İngiliz, Fransız ve Anzaklardan oluşan dünyanın en güçlü ordularını, elinde sınırlı imkanlar olmasına rağmen bozguna uğratan ecdadını bir dizi etkinlikle andı. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı.

Gültepe Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte Çanakkale Zaferi’nden larla donatılan sergiyi gezerek o günlere dönen vatandaşlar savaş esnasında Türk askerlerinin yediği yemek mönüsünden de tadarak bir nebzede olsa o günlerin zorlu şartlarını deneyimleme fırsatı buldu. Serginin ardından ise Mehteran Takımı alanda sahne alarak vatandaşları coşturdu. Çanakkale türkülerinin de seslendirildiği gece belgesel gösteriminin ardından sergilenen tiyatro oyunu ile sona erdi. Baştan sona birçok farklı etkinlikle Çanakkale Zaferi’ni ve o günlerdeki zorlukları görüp deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar Gültepe Kültür Merkezi’nde duygu dolu anlar yaşadı.

BAŞKAN KILIÇ:ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANDIK

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Tiyatro gösterisinin ardından söz alan Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Bugün burada birçok çeşitli etkinliklerle Çanakkale Savaşı’nda bu vatan için canını, kanını vermiş şehit ve gazilerimizi andık. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor; saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Çanakkale Savaşı bu toprakların gördüğü en kanlı savaşlardan biridir ve Türk Ordusu, imanı ve gücüyle bu savaştan zaferle ayrılmayı bilmiştir. Bugün burada olmamızı Allah’ın izniyle onlara borçluyuz.’’ dedi.

DHA