Çanakkale'de 250 polisle huzur uygulaması

ÇANAKKALE'de yaklaşık 250 polisin katılımıyla huzur uygulama yapıldı.

Çanakkale'de 'Güven ve Huzur-4' operasyonu kapsamında asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya Terörle Mücadele, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinden 250 polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda işyerleri denetlendi, araçlar ve kişiler arandı, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Deniz polisi de destek verdi.

DHA