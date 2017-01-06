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Çanakkale Haberi: Çanakkale'de adalara sabah seferleri iptal

Çanakkale'de adalara sabah seferleri iptal
10:306 Ocak 2017
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Çanakkale'de adalara sabah seferleri iptal
Çanakkale'de adalara sabah seferleri iptal

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerinde yapılması planlanan seferler iptal etti. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin normal olarak devam ettiği bildirildi.
 

DHA

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